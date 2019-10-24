В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"

24.10.2019 07:47

В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, начало затапливать целые районы.

Это первые признаки катастрофы, о которой уже несколько лет бьют тревогу украинские власти. Жители города напуганы, а оккупанты не делают ничего.

О грядущем ЧП в Донецке рассказал в Telegram канал "Вольнодумец", который откровенно пишет о жизни в "ДНР", передает Диалог.UA. Губит людей не пиво… Друг только что приехал из Донецка.

Живет в районе бывшего торгового комплекса "Украина", которого, ясное дело, сейчас и быть не может. Так вот, в подвалах рядом стоящих домов и дальше по ул. Щорса, Розы Люксембург, Университетской и Артема, появилась мутная со специфическим запахом вода. Как утверждают местные жители и бывшие шахтеры, это шахтная вода из неоткачиваемых выработок шахты им. Горького.

А о таком развитии событий, если не откачивать воду с остановленных шахтных выработок, много раз предупреждали украинские специалисты! Особенно следует задуматься о своем жилье жителям частного сектора Ленинского, Буденновского и Пролетарского районов (пос. шахты 9-Капитальная, пос. шахты "Красная Звезда", Чулковка и др.), где уже давно повесне все плавают.

Ну что ж, получайте, жители Донецка, очередной подарок от эффективной денеэровской власти и их кураторов из России. А может россияне хотят из Донецка сделать Венецию? Ну, чтоб по Донецку плавали лодки, а корабли из Севастополя прямо в Донецк заходили! А может они просто хотят затопить Донецк и "спрятать концы в воду"? Кто его знает, но вряд ли получится, все-таки Донецкий кряж. Но народ реально напрягся. Того и гляди, бунт начнется.



Источник: www.dialog.ua