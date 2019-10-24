- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"
Близкий к Кремлю главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов уверяет, что новые власти Украины сейчас теряют надежды на возвращение оккупированных районов Донбасса и обсуждают сооружение "вала" вокруг данной территории.
С громким заявлением Венедиктов выступил на своей странице в Telegram, передает Диалог.UA.
Впервые о "вале" вокруг ОРДЛО заговорили ветераны АТО после личной встречи с Зеленским. С их слов, президент им сообщил о планах изолировать свободную часть Украины от оккупированной "валом" в том случае, если не удастся договориться с Кремлем о возвращении территорий.
Венедиктов, который близко дружит с пресс-секретарем президента РФ, тут же эту новость подхватил. А 22 октября он снова о ней напомнил.
"В администрации президента Зеленского начались разговоры о необходимости "строительства вала" по линии разграничения между сепаратистскими территориями и остальной Украиной", - написал главред "Эхо Москвы". Это важный сигнал. Очевидно, что Кремль данная новость сильно взволновала.
www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Москва, ДНР, ЛНР
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту
- Кремль пригрозил Украине: «ДНР» и «ЛНР» могут сделать последний шаг к суверенным государствам
- "Угрожают вспороть живот и подвесить за ноги", - российские сторонники "ДНР" в Москве открыто угрожают расправой организаторам показа фильма о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные
- Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- Ученые научили крыс управлять автомобилем (ВИДЕО)08:30
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- «Зеленский обрел независимость от Коломойского»: На вопросе с «ПриватБанком» поставлен крест, никакого возврата08:00
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании07:12
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит22:19
- Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост21:45
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»