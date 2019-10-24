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В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО
24.10.2019 17:45
Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. В частности, речь идет о документах, подтверждающих факты рождения и смерти, сообщает Обозреватель.
Подтверждением будет заниматься специальная комиссия, у которой будут инструменты для выяснения обстоятельств. Она признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.
При этом в правительстве заявили, что прием справок совершенно не означает признания оккупационной власти.
Теги: документы, Кабмин, ОРДЛО
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