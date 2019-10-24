Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям

24.10.2019 14:23

Как передает replyua.net, популярный блогер Денис Пятигорец в своем блоге пишет о том, что новая власть предлагает украинцам задачу на логику, но задачу непростую, а со звездочкой. В этой задаче дано: пенсионеры на оккупированных территориях теперь получают пенсию от России.



По словам Пятигорца, Офис президента ставит задачу: убедить пенсионеров, что жить в «ЛНР» и «ДНР» – это не выгодно, а в Украине – выгодно и комфортно. Для этого предлагается: выплачивать пенсионерам оккупированных территорий еще и украинский пенсию.



Пятигорец отмечает, в итоге, если оккупация будет продолжаться – пенсионеры на оккупированных территориях будут иметь две пенсии. Если Украина возобновит свой контроль над оккупированными территориями – пенсионеры будут иметь только одну пенсию – украинскую в гривнах. Россия сбросит с себя бремя выплачивать немалую сумму соцвыплат. И вот вопрос в задаче: интересно, к чему же будут стремиться пенсионеры с оккупированных территорий? Решить задачу нужно каждому самостоятельно. Читайте также - «дебил и подонок»: Коломойский опозорил министров Гончарука.