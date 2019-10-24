- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины
Для Украины на нынешнем этапе во внешнеполитической плоскости не самый лучший расклад. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в некоторых вопросах приходится быть даже не в формате «три против одного». Такое мнение выразил политолог Олег Лисный, передает «Слово і Діло».
По его словам, Украина в той ситуации, когда надеяться можно к лучшему, а готовиться к худшему.
«Европа не то, чтобы устала от Украины, а просто решила воспользоваться моментом и решить свои задачи за наш счет, пока новоизбранный президент Украины не набрался опыта. Прежде всего это касается [президента Франции] Эммануэля Макрона, который почему-то "увидел Европу в России"», – пояснил Лисный.
Политолог отметил, что в определенной степени США также начали заигрывать с Россией. Кроме того, в Германии карьера канцлера Ангелы Меркель подходит к концу, она уходит как эпоха.
По мнению эксперта, уход Меркель для нас также не выгоден, поскольку в определенных вопросах канцлер ФРГ отстаивала интересы Украины. «С другой стороны, Украине важно понять, что наши партнеры прежде всего защищают интересы своих стран и избирателей. Поэтому рассчитывать на то, что Франция, Германия или другие страны начнут отстаивать исключительно наши интересы, глупо. Это сказки», – констатировал Лисный.
Более того, предположил политолог, сейчас во Франции и Германии появился шанс заморозить конфликт и начать торговать с РФ. Он не исключил, что есть намерения отменить санкции против России.
Эксперт пояснил, что Франция и ФРГ очень мощное бизнес-лобби, которое постоянно оказывает давление, поскольку на длительное время они потеряли сильного бизнес-партнера – РФ.
«Поэтому расклад не в пользу Украины. Сейчас все будет зависеть от того, насколько талантливой будет наша дипломатия», – убежден политолог.
Он считает, что встреча в «нормандской формате» не станет решающей, даже если произойдет в ближайшее время. Политолог подчеркнул, что сейчас нормандская встреча может состояться только благодаря большим уступкам перед президентом России Владимиром Путиным.
«Встреча в нормандском формате состоится только тогда, когда это будет выгодно Путину», – резюмировал Олег Лисный.
Теги: Украина, Донбасс, конфликт, нормандская четверка, нормандский формат, Зеленский
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать
- Кремль озвучил свои "железные" условия для проведения встречи в "нормандском формате"
- Кремль подтвердил готовность встречаться в "нормандском формате"
- Переговоры «нормандской четверки»: что будут обсуждать
- Фесенко: "Наши западные товарищи слишком эгоистичны в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе"
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ученые научили крыс управлять автомобилем (ВИДЕО)08:30
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- «Зеленский обрел независимость от Коломойского»: На вопросе с «ПриватБанком» поставлен крест, никакого возврата08:00
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- После роста цен на лук и картофель, украинцам рассказали о новом подорожании07:12
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит22:19
- Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост21:45
- Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии21:20
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»