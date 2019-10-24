Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины

24.10.2019 08:47

Для Украины на нынешнем этапе во внешнеполитической плоскости не самый лучший расклад. Президенту Украины Владимиру Зеленскому в некоторых вопросах приходится быть даже не в формате «три против одного». Такое мнение выразил политолог Олег Лисный, передает «Слово і Діло».

По его словам, Украина в той ситуации, когда надеяться можно к лучшему, а готовиться к худшему.

«Европа не то, чтобы устала от Украины, а просто решила воспользоваться моментом и решить свои задачи за наш счет, пока новоизбранный президент Украины не набрался опыта. Прежде всего это касается [президента Франции] Эммануэля Макрона, который почему-то "увидел Европу в России"», – пояснил Лисный.

Политолог отметил, что в определенной степени США также начали заигрывать с Россией. Кроме того, в Германии карьера канцлера Ангелы Меркель подходит к концу, она уходит как эпоха.

По мнению эксперта, уход Меркель для нас также не выгоден, поскольку в определенных вопросах канцлер ФРГ отстаивала интересы Украины. «С другой стороны, Украине важно понять, что наши партнеры прежде всего защищают интересы своих стран и избирателей. Поэтому рассчитывать на то, что Франция, Германия или другие страны начнут отстаивать исключительно наши интересы, глупо. Это сказки», – констатировал Лисный.

Более того, предположил политолог, сейчас во Франции и Германии появился шанс заморозить конфликт и начать торговать с РФ. Он не исключил, что есть намерения отменить санкции против России.

Эксперт пояснил, что Франция и ФРГ очень мощное бизнес-лобби, которое постоянно оказывает давление, поскольку на длительное время они потеряли сильного бизнес-партнера – РФ.

«Поэтому расклад не в пользу Украины. Сейчас все будет зависеть от того, насколько талантливой будет наша дипломатия», – убежден политолог.

Он считает, что встреча в «нормандской формате» не станет решающей, даже если произойдет в ближайшее время. Политолог подчеркнул, что сейчас нормандская встреча может состояться только благодаря большим уступкам перед президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча в нормандском формате состоится только тогда, когда это будет выгодно Путину», – резюмировал Олег Лисный.

Источник: dnews.dn.ua