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"Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением

24.10.2019 11:48
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"Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением

В эфире телеканала 1+1 глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил об опасности срыва парламентских выборов в Украине.

Дело в том, что часть бюллетеней уже напечатана (порядка 5 миллионов экземпляров), а появилось требование к ЦВК внести в список кандидатов партию "Движение новых сил". По словам Разумкова, это может сорвать проведение выборов в определенный законом день.

На печать бюллетеней потрачена определенная сумма из государственного бюджета, а дополнительных средств, чтобы напечатать новые и выбросить "неправильные" нет.

"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - заявил лидер партии.

Источник: from-ua



Теги: Украина, Донбасс, выборы, Слуга народа
 
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