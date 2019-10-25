Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО

25.10.2019 12:00

Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает СТРАНА.ua.

"В среднем задолженность составляет по 31 тысяча гривен на лицо, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиардов грн", - написала Денисова.