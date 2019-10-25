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Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО
25.10.2019 12:00
Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает СТРАНА.ua.
"В среднем задолженность составляет по 31 тысяча гривен на лицо, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиардов грн", - написала Денисова.
Теги: Донбасс, задолженность, ОРДЛО, пенсии
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