Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля

25.10.2019 21:02

На временно оккупированных территориях Донецкой области в направлении из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково перемещаются грузовые железнодорожные составы с вагонами для угля.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«21 октября вблизи н. п. Кутейниково (не подконтрольный правительству, 42 км к юго востоку от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовой поезд с 50 пустыми вагонами для перевозки угля, двигавшийся в направлении Кутейниково со стороны н. п. Иловайск (не подконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка)».