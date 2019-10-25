Колонну боевой техники ВС РФ заметили на границе с Украиной: кадры попали в Интернет

25.10.2019 11:20

В Ростовской области России, что на границе с Украиной, заметили внушительную колонну военной техники. Кремль продолжает концентрировать войска рядом с украинскими территориями. Эксперты подозревают, что РФ готовится к большой войне с Украиной.

Видео с боевой техникой РФ рядом с границами Украины обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает https://www.dialog.ua Видео было снято российским автомобилистом в минувший вторник, 22 октября, на одной из трасс Ростовской области РФ. Она граничит с украинскими территориями, в том числе, оккупированными. В ролике 3 грузовика-транспортировщика везут боевую бронетехнику армии Путина. "Колонна военной техники в Ростовской области. Учения, ротация или хроники "гражданской войны"" - прокомментировал видео офицер ВСУ Штефан.

