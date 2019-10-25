Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Колонну боевой техники ВС РФ заметили на границе с Украиной: кадры попали в Интернет

25.10.2019 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Ростовской области России, что на границе с Украиной, заметили внушительную колонну военной техники. Кремль продолжает концентрировать войска рядом с украинскими территориями. Эксперты подозревают, что РФ готовится к большой войне с Украиной.
 Видео с боевой техникой РФ рядом с границами Украины обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает https://www.dialog.ua  Видео было снято российским автомобилистом в минувший вторник, 22 октября, на одной из трасс Ростовской области РФ. Она граничит с украинскими территориями, в том числе, оккупированными. В ролике 3 грузовика-транспортировщика везут боевую бронетехнику армии Путина. "Колонна военной техники в Ростовской области. Учения, ротация или хроники "гражданской войны"" - прокомментировал видео офицер ВСУ Штефан.
 



Теги: Украина, техника, колонна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх