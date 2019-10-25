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Архив - Донецкая область

Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»

25.10.2019 18:02
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Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»

На должность заместителя «министра информации» в ОРДО назначен бывший глава «пресс-службы» «вооруженных сил» «ДНР» Даниил Безсонов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Жучковский, передает donpress.

«Надеюсь, что теперь он начнет выходить на новый (нормальный) уровень информполитика», — написал Жучковский.

Ранее ходили слухи, что Безсонов был изгнан из рядов незаконных вооруженных формирований.



Теги: Донбасс, министр, информация, ОРДО, НВФ
 
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