Последние новости раздела
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»15:01
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос14:39
- В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ14:20
- Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина13:21
- Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО12:00
Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»
25.10.2019 18:02
На должность заместителя «министра информации» в ОРДО назначен бывший глава «пресс-службы» «вооруженных сил» «ДНР» Даниил Безсонов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Жучковский, передает donpress.
«Надеюсь, что теперь он начнет выходить на новый (нормальный) уровень информполитика», — написал Жучковский.
Ранее ходили слухи, что Безсонов был изгнан из рядов незаконных вооруженных формирований.
Теги: Донбасс, министр, информация, ОРДО, НВФ
Читайте также:
- Жителям оккупированного Донбасса теперь будут "промывать мозги" по-новому
- В сети рассказали детали убийства сына экс-«министра ДНР» в Донецке
- В Донецке на празднование Нового года обязали прибыть бюджетников и «министров»
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»15:01
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос14:39
- В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ14:20
- Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще13:38
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма17:42
- В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО17:18
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС16:41
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»15:01
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ