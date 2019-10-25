- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»15:01
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос14:39
- В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ14:20
- Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина13:21
- Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО12:00
Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми жертвами.
Внимание на ЧП в Макеевке обратил уже даже сепаратистский ресурс "Донецкий абориген" в Telegram, передает Диалог.UA.
У оккупантов не получилось скрыть катастрофу, которая происходит в Макеевке. Уже больше года город в буквальном смысле трясет. Из-за регулярных подземных толчков начали разрушаться дома макеевчан. Пока жертв нет, но, если "ДНРовцы" не примут меры, это дело времени. "На протяжении последнего года с нарастающей силой и регулярностью жители района ощущают подземные толчки. Мощность толчков ввиду отсутствия измерительных приборов измерить трудно, но силы достаточно, чтоб наносить видимые повреждения конструкциям и сооружениям", - признал катастрофу "Донецкий абориген". Природный характер землетрясений в Макеевке исключен. Практически нет сомнений, что причиной ЧП являются горные выработки оккупантов. "Существует версии как о гашении лавы, изъятии угольных комплексов из старых лав, что и приводит к обрушению выработок. Есть версии о проведении подземных взрывов без соблюдения регламентов бурения, при дегазации пластов, что тоже может приводить к локальным скоплениям газов с последующей детонацией. Версий возможной природы происходящего много, беспринципное отношение "нашей" власти к угольной отрасли дает повод для самых безумных гипотез", - рассказали сепаратисты. Катастрофа достигла таких масштабов, что главари "ДНР" даже создали некую комиссию для расследования причин толчков. Жители Макеевки не верят, что она что-то решит. Они уверены, оккупанты давно знают причины ЧП. Дело в том, что после первой волны толчков город восстал и публично высказал претензии местным "властям". Сразу после этого землетрясения таинственно прекратились. А спустя несколько месяцев, когда все затихло, толчки возобновились. "Донецкий абориген" призвал главаря "ДНР" Пушилина уже начинать готовиться к эвакуации населения из Макеевки. Он обвинил оккупантов в создании в городе техногенной катастрофы, а также предупреждает о возможных человеческих жертвах.
Теги: Донбасс, Макеевка, катастрофа, землетрясение, бунт, население, ЧП, ДНР, Пушилин
- В "ДНР" пытались скрыть эту новость: в оккупированной Макеевке в школе произошло невиданное ЧП, оккупанты шокированы
- В Макеевке зреет бунт, а в Новоазовске проводят чистку
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Доигрались: в ДНР останавливаются котельные
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»
- Блокада Донбасса: для освобождения пленных штаб обещает создать невыносимые условия для населения "ЛДНР"
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением15:58
- Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное15:40
- СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки15:22
- Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»15:01
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос14:39
- В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ14:20
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Медведчук: Новая власть уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу19:28
- Права переселенцев в Украине хотят расширить19:01
- Арестович пояснил, как Зеленский напугал Путина планом "Б" по Донбассу18:29
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- Оккупанты придумали для крымчан новые поборы: на что взлетят тарифы на курортах Крыма17:42
- В Харькове прямо на улице расстреляли людей: подробности кровавого кошмара. ВИДЕО17:18
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Украинцы лидируют в списке по получению вида на жительство в ЕС16:41
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ