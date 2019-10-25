Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко

25.10.2019 16:22

«Глава» ОРДО Денис Пушилин считает, что Киев якобы блокирует процесс разведения сил в Донбассе.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress.

Пушилин заявил, что ситуация вокруг разведения сил в Петровском и Золотом при президенте Украины Владимире Зеленском напоминает ему события, которые были и при президенте Украины Петре Порошенко.

«Инсинуации абсолютно не новые, а ровно те, которые очень долго использовал Порошенко на Станице Луганской», — уверяет он.

За срыв разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого вину Пушилин возлагает на Киев — по его словам, это «стагнация в ее самом ярком проявлении».