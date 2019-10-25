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Архив - Донецкая область

СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки

25.10.2019 15:22
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СЦКК: Разведения сил не будет из-за обстрела боевиков района Богдановки

Боевики сорвали разведения сил и средств на участке разведения в районе села Богдановка Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении СЦКК, распространенном в пятницу пресс-центром ООС, передает УНН.

"24 октября, противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка). Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.



Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, разведение, боевики, ВСУ, Минские договоренности, СЦКК, ООС
 
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