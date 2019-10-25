Сегодня на блокпостах: Горловка — движения почти нет, «Александровка» — «просто аврал», люди переезжают на «Еленовку»

25.10.2019 15:01

Сегодня, 25 октября, на всех КПП «ДНР» очень большие очереди и медленный пропуск. Автомобильная очередь в Горловке — почти без движения, на «Александровке» (Каргил) — слабо продвигается пешая. Движение на «Еленовке» тоже медленное — 5 авто в час.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает donpress.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня очень большие очереди — до 300 авто, около 900 пеших. По словам проезжающих, движения почти нет — за три часа проехали только 20 машин:

«Горловка, выезд. Машин очень много на 6:00»,

«6:30. Пеших очень много, за туалеты»,

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 08:50 на пункте пропуска 290 автомобилей, 52 автобусов и микроавтобусов, до 880 человек пешей очереди»,

«9:17. Горловка выезд движения нет, с 6:00 продвинулись на 20 машин, машин очень много»,

«12:15. Горловка в Украину — Машин очень очень много, движения нет вообще»,

«12:55. Горловка в сторону Украины на авто. Движения практически нет. Едем с 3 часов ночи. Есть шанс сегодня не проехать».

На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) большая пешая очередь на выезд из ОРДО, многие меняют маршрут и направляются в Еленовку. Машины пропускают по 3 один раз за 15 минут из каждой очереди:

«7:10. На Александровском просто аврал (((«,

«9:15. Каргил — Общая на верху моста, Льгота на середине моста»,

«10:18. На Каргиле движение по 3 машины с каждой очереди, раз в 15 минут. Не больше не меньше. Общая очередь на мосту, дальше не вижу. *опа в общем»,

12:20. Каргил в Донецк, 55 машин основная»,

«12:25. Пешая на Каргиле от бетонных ступенек, спуска к детской площадке. Движется очень слабо. Многие ведутся на предложения таксистов и переезжают на Еленовку».

В то же время, на Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» ситуация едва ли лучше. Ранним утром собралась значительная автомобильная очередь. По словам очевидцев, пропускают очень медленно — в час по 5 машин. Льготная движется немного быстрее.

«Еленовка на 6.00. 150 машин»,

«8:25. Стоим с 5… не продвинулись ни на метр»,

«9:28. Еленовка. Общая на церкви. Почти до магазина. Льготы 40»,

«9:31. Еленовка — Очередь почти до остановки»,

«10:30. На Еленовке общая очередь практически без движения. Раз в час по 5 машин. Льгота двигается бодрее»,

«10:32. Еленовка в Донецк — до сигаретного ларька. Медленно»,

«12:25. Еленовка в Донецк — основная за сигаретный ларек, льготы 20, SUPERльготки 5».

На КПП «ДНР» «Октябрь» на выезд также очень большая очередь — «начало в селе». Люди пишут, что пропускают по 5 авто каждые 15 минут.

«7:15. Гнутово в Украину — до камышей»,

«7:40. Гнутово в Украину на магазине»,

«12:30. Октябрь очередь огромная, начало в селе, льгота тоже не маленькая, движение каждые 15 минут, 5−6 с обычной и 3−4 льгота».

О ситуации на КПВВ в ОРЛО «Станица Луганская» текущей информации не много:

«В 9.20 на 50 лет. Людей на 1 автобус. На ЛНР людей в окошко мин на 10. На Украине стояли около 40 минут в сетке. В 10.40 в Украине. Автобусы ходят и электрокары. Всем удачного пути».