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Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина
Помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков тайно прибыл в столицу "молодой республики". Поскольку о его приезде умалчивают, о целях визита практически ничего не известно.
В среду, 23 октября, сепаратистские ресурсы сообщили о скором визите помощника хозяина Кремля Владислава Суркова в террористическую "ДНР". В "республике" устроили переполох, полагая, что доверенное лицо главы РФ Путина едет разбираться с проблемами ОРДЛО: обвалом экономики, разворовыванием "государственного" сектора, обнищания местного населения и беспределом главарей, передает Диалог.UA.
Кроме того, приезд Суркова связывают с обвалом рейтинга главы "ДНР" Дениса Пушилина, с которым, по информации Telegram-каналов, помощник президента РФ уже успел встретиться. "Депутат" "республики" Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале сообщил, что на совещаниях не затаились любители Украины, поэтому подробности визита Суркова на Донбасс не просочились. В то же время в Telegram-канале "Охранитель" сообщается, что в оккупированный Донецк зачастили гости из Москвы, в частности в столицу "ДНР" прибыл "специалист по информационным войнам" Андрей Манойло. В источнике добавили, что пока не известно, с кем, кроме Пушилина, встретится Сурков, информацию о визите которого также подтвердили.
Теги: экономика, Россия, Донецк, Донбасс, Путин, визит, ДНР, Пушилин, Сурков
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