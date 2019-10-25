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В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать
Водителей с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, которые въезжают на территорию России на автомобилях с номерами «ЛДНР», останавливают местные сотрудники ГИБДД.
Об этом на своей странице в социальной сети написал дончанин Сергей Селиванов, передает donpress.
По его словам, у сотрудников ГИБДД такие автомобили вызывают пристальное внимание.
«Ну что, господа автомобилисты на автомобилях с ДНР и украинской регистрацией, все еще плюете на камеры фиксации нарушений ПДД? А вот и зря) Сотрудники ГИБДД, при остановке транспортного средства в Ростовской области, делают фотографии паспорта, техпаспорта и водительского удостоверения», — написал Селиванов.
Он подозревает, что в будущем автомобилистов на таких авто просто не будут впускать в РФ.
«Подозреваю, что в скором будущем, на границе РФ мы будем все чаще слышать: „У вас неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму … тыщ рублей. Пройдите в кассу. Ближайшая в Матвеев Курган“», — пишет он.
Комментаторы к этому посту отмечают, что подозревать это не нужно — именно так все и будет. При этом комментаторы отмечают, что у ГИБДД России давно есть база с номерами, выдаваемыми в ОРДЛО.
Теги: Россия, Донбасс, регистрация, водитель, штраф, ДНР, ЛНР, соцсети, ОРДЛО, номерные знаки
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