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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»

26.10.2019 10:17
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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 0/80;

«Новотроицкое» — 20/70;

«Гнутово» — 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало более 53 000 человек и 6000 транспортных средств:

«Майорское» — 11 925 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» — 11 180 человек и 1665 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 10 900 человек и 2010 транспортных средств;

«Гнутово» — 4800 человек и 1035 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 14 100 человек.



Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ, ООС
 
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