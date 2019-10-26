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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»
26.10.2019 10:17
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/70;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 20/70;
«Гнутово» — 20/20.
За минувшие сутки через КПВВ последовало более 53 000 человек и 6000 транспортных средств:
«Майорское» — 11 925 человек и 1200 транспортных средств;
«Марьинка» — 11 180 человек и 1665 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10 900 человек и 2010 транспортных средств;
«Гнутово» — 4800 человек и 1035 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 14 100 человек.
Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ, ООС
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