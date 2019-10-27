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Архив - Донецкая область

Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе

27.10.2019 18:54
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Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе

Подразделения НВФ, в субботу 26 октября, обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Петровское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В связи с угрозой потери БПЛА — он было посажен. Дрон повреждений не получил», — отметили в штабе ООС.

В штабе отметили, что члены НВФ регулярно открывают огонь по беспилотникам СММ ОБСЕ и всячески противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом, отметили в штабе, незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в собственных действиях украинских военных.

«Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки», — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, беспилотник, дрон, обстрелы, НВФ, помехи, ООС
 
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