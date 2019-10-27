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«Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»
27.10.2019 14:53
Прибывший на временно оккупированные территории Донецкой области «гумконовой РФ» сопровождали 5 машин боевиков «ДНР».
Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«24 октября команда Миссии зафиксировала 24 грузовых автомобиля (22 с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» и 2 с табличками «ДНР»), а также 5 транспортных средств вооруженных формирований, двигавшихся в северо-западном направлении по дороге на южной окраине н. п. Кутейниково (не подконтрольный правительству, 42км к юго-востоку от — 8 — Донецка)».
Теги: Донбасс, Донецкая область, машины, гуманитарная помощь, ОБСЕ, ДНР, боевики, гумконвой, РФ
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