Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия

27.10.2019 09:28

На Донбассе с начала текущих суток враг начал накалять обстановку, уже совершив три обстрела по состоянию на 7 часов утра.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли ВСУ вблизи Луганского, а в районе Новолуганского – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинской армии из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили в ООС.