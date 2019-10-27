Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь

27.10.2019 08:51

С начала октября текущего года подразделения НВФ понесли значительные потери.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) Telegram-канале, передает donpress.

Информация получена из паблика членов НВФ.

«С начала октября на Донбассе в обеих „республиках“ погибли 18 „бойцов“, 46 ранены (22 тяжелые)», — сказано в сообщении.