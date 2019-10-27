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Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь
27.10.2019 08:51
С начала октября текущего года подразделения НВФ понесли значительные потери.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) Telegram-канале, передает donpress.
Информация получена из паблика членов НВФ.
«С начала октября на Донбассе в обеих „республиках“ погибли 18 „бойцов“, 46 ранены (22 тяжелые)», — сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, гибель, октябрь, потери, ВСУ, соцсети, НВФ
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