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Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности
В субботу, 26 октября, на Донбассе произошла резкая эскалация. За сутки была зафиксирована 21 попытка гибридной армии РФ прорвать линию обороны ВСУ с применением тяжелой артиллерии. Били оккупанты и по селу Золотое-4, где в это время находился президент Украины Владимир Зеленский.
Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает Диалог.UA.
В субботу, 26 октября, оккупанты 21 раз срывали режим перемирия. При этом они активно использовали запрещенное "Минском" тяжелое вооружение, в частности, минометы калибра 120 и 82 мм и гранатометы. Вопреки обыкновению, больше всего обстрелов пришлось не на зону ответственности группы ООС "Восток", а на "Север". Там враг лупил 14 раз по Хутору Вольному, Золотому и Золотому-4, Луганскому, Зайцево, Светлодарску и Новгородскому. Важно отметить, что в момент атак в селе Золотое-4 находился с рабочим визитом украинский президент Владимир Зеленский. Он лично наблюдал вражескую атаку с применением крупнокалиберных пулеметов. В зоне ответственности ОТГ "Восток" под удары врага попали Невельское, Марьинка, Талаковка, Красногоровка, а также Павлополь. Стоит отметить, что враги продолжили обстрелы и после полуночи уже 27 октября. Все они пришлись на участок группы ООС "Север" - Луганское, Новолуганское и Светлодарск. По данным штаба ООС, ни 26 октября, ни утром 27 октября оккупантам не удалось нанести вред ВСУ. Обошлось без потерь.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, Золотое, ООС, Зеленский
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