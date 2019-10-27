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Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
Появились подробности секретного визита в оккупированный Донецк советника президента РФ и куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова. После разговора с представителем Кремля местных "чиновников" пришлось отпаивать. Тяжело пришлось и главарю "республики" Денису Пушилину.
Слухами о визите Суркова в Донецк поделился в Telegram блогер под ником "Вольнодумец", передает Диалог.UA.
"Вольнодумец" со ссылкой на собственные источники подтвердил, что Сурков 25 и 26 октября находился в оккупированном Донецке. При этом визит проходил в режиме повышенной секретности и жестких мер безопасности. "Местные жители отмечают, что еще за день до визита к гостинице "Виктория" прибыла российская охрана из элитного российского спецподразделения "Купол". В гостинице "Виктория" давно расположилось все высшее руководство российских оккупационных войск. Так вот, накануне визита вокруг гостиницы было дополнительное поставлено кольцо охраны исключительно из российских оккупантов. Местным "апалченцам" не доверяют, только своим, скрепным", - рассказал блогер. По его данным, утром 25 октября по Донецку катались аж два кортежа с бронированными автомобилями. "Один для шифровки и как приманка для украинских ДРГ, которыми конечно же набит Донецк, ну а второй скромно возил Суркова", - уточнил "Вольнодумец". По его данным, поговорил куратор "Л/ДНР" не только с Пушилиным, но и с другими высокопоставленными "чиновниками" террористической "республики". И эти разговоры им очень не понравились. "Высокий гость на широкую публику так и не появился. Общался только с высшими чинами и депутатами "недороссии". Вот об одном таком совещании Суркова в здании бывшего министерства угольной промышленности с депутатами и какими-то промышленными деятелями рассказали люди, которые отпаивали депутатов после совещания. По их словам, счастливчики, присутствовавшие на совещании и лицезревшие самого "Грызуна Кремлевского", ничего хорошего от него не услышали. Даже любимой фразы российских чиновников: "Денег нет, но вы держитесь", он не произнес. Он просто спросил: "Куда делись деньги? Не кивайте на Пушилина? Знаем все, и с ним разберемся, но он же наш. Ну а где остальные деньги? У вас здесь хоть что-нибудь работает? Где ваша хваленая экономика? Где поступления от нее"? Депутаты, конечно, от таких слов офигели и смотрели на него, как стадо баранов на пастуха, доедающего шашлык из молодой овечки: "Дык, "Грызун Грызунович", ваши скрепные ребятушки, которых ихтамнет, еще в 2014-2015 гг. все вывезли в Рассею, а что не вывезли, разворовали и порезали в металлолом! Так что, родненький ты наш чеченец, мы то при чем"? Короче, перспективы "Грызун Кремлевский" нарисовал дыныровской братии не радужные, оттого и разошлись депутаты молча", - поделился блогер инсайдом. Он уточнил, что местные главари после встречи с Сурковым "от досады зашли в ресторан и нарезались, а потом, как известно, орали, "да пашел он…", а это уже слышали не только стены".
Теги: экономика, Донецк, Донбасс, визит, деньги, ДНР, ЛНР, Пушилин, Сурков, куратор
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