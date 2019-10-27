С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»

27.10.2019 17:31

Жители временно оккупированных территорий выстаивают многочасовые очереди на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Так, с блокпоста боевиков «ДНР» «Александровка» женщину, которой стало плохо, увезла «скорая».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 25 октября 2019 года, на блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов «Александровка», при пересечении блокпоста резко ухудшилось самочувствие женщины 1948 года рождения. Она была госпитализированав лечебное учреждение Донецка.

Всего на блокпостах боевиков «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за сутки за медицинской помощью обратились 18 человек.