Главная / Новости / Донецкая область / С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»
Последние новости раздела
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление13:50
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»
27.10.2019 17:31
Жители временно оккупированных территорий выстаивают многочасовые очереди на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Так, с блокпоста боевиков «ДНР» «Александровка» женщину, которой стало плохо, увезла «скорая».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 25 октября 2019 года, на блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов «Александровка», при пересечении блокпоста резко ухудшилось самочувствие женщины 1948 года рождения. Она была госпитализированав лечебное учреждение Донецка.
Всего на блокпостах боевиков «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) за сутки за медицинской помощью обратились 18 человек.
Теги: Донбасс, женщина, скорая помощь, госпитализация, блокпост, ДНР, боевики, очереди
Читайте также:
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» госпитализирована женщина
- С блокпоста боевиков «ДНР» под Горловкой двоих человек увезла «скорая»
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- Билецкий срочно обратился к Зеленскому после Золотого: "азовцы" сказали, что будет дальше15:30
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление13:50
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе17:12
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»16:09
- В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону15:51
- Билецкий срочно обратился к Зеленскому после Золотого: "азовцы" сказали, что будет дальше15:30
- Свадьба в 2020 году: можно ли жениться15:11
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"