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Архив - Донецкая область

В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»

27.10.2019 16:29
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В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»

Вчера во временно оккупированном Донецке горело здание гипермаркета «Ашан».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 26 октября 2019 года, в дневное время, около 12:00,во временно оккупированном Донецке горело здание, которое раньше занимал гипермаркет «Ашан».

Дончане сообщают об этом в социальных сетях:

«Донецк „Ашан" дымится. 7 больших расчетов приехало».

Причины возгорания и задымления не называются. Официальной информации по данному факту пока нет.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, пожарные, Ашан, гипермаркет, возгорание, соцсети
 
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