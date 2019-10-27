В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»

27.10.2019 16:29

Вчера во временно оккупированном Донецке горело здание гипермаркета «Ашан».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 26 октября 2019 года, в дневное время, около 12:00,во временно оккупированном Донецке горело здание, которое раньше занимал гипермаркет «Ашан».

Дончане сообщают об этом в социальных сетях:

«Донецк „Ашан" дымится. 7 больших расчетов приехало».

Причины возгорания и задымления не называются. Официальной информации по данному факту пока нет.