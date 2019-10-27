В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»

27.10.2019 11:49

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области открываются магазины по продаже алкогольных напитков. Так, в Донецке открылся очередной магазин сети «Белочка».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области в большом количестве открываются магазины по продаже алкогольных напитков. Это «Алкомаркеты», «Бухаресты» и другие заведения с шедевральными названиями. Так, во временно оккупированном Донецке открываются магазины по продаже алкоголя «Белочка». Некоторые из этих магазинов открываются вблизи школ.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Магазин горячительных напитков на Шахтостроителей»,

«Точно такой же — на Матросова в Куйб.р-не»,

«Около 72 школы?)»,

«Я номер школы не знаю, но да, близко...».