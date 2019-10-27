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В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области открываются магазины по продаже алкогольных напитков. Так, в Донецке открылся очередной магазин сети «Белочка».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области в большом количестве открываются магазины по продаже алкогольных напитков. Это «Алкомаркеты», «Бухаресты» и другие заведения с шедевральными названиями. Так, во временно оккупированном Донецке открываются магазины по продаже алкоголя «Белочка». Некоторые из этих магазинов открываются вблизи школ.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Магазин горячительных напитков на Шахтостроителей»,
«Точно такой же — на Матросова в Куйб.р-не»,
«Около 72 школы?)»,
«Я номер школы не знаю, но да, близко...».
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, алкоголь, магазин, открытие, школы, соцсети
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