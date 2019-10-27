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В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
В Донецкой области на временно оккупированной территории местные жители начали паниковать из-за того, что так называемые «власти» террористической «ДНР» начали задерживать выплату пенсий.
Люди жалуются в разных сообществах в различных социальных сетях, что многие до сих пор не получили пенсии, хотя они должны были быть еще пятнадцатого октября.
Как информирует replyua.net, особенным образом задержки с выплатами коснулись тех пенсионеров, которые получают минимальные пенсии. Стоит отметить, что задержки выплат лишают мирных граждан возможности купить себе элементарные продукты питания. В одном из сообществ местный житель написал: «Скажите, что происходит с выплатами пенсий в «ДНР»? Почему не выплачивают? Почему нигде не сообщают в связи с чем нет виплат?».
В комментариях к публикации люди начали писать, что они звонили на горячую линию «Министерства финансов «Донецкой народной республики», где задержку выплат объяснили дефицитом средств и пообещали погасить задолженность до двадцать восьмого октября. Они пишут: «Звонила на горячую линию Минфина задержка пенсии и регресса связаны с недополучением средств в бюджет, т. е. налогов и сборов, сказали что до 28 выплаты будут»; «Пенсии выплачиваются с 4 по 25 число, а разделили по дням для удобства. До 25 всем выплатят (должны во всяком случае)».
Теги: Донбасс, бюджет, Министерство финансов, выплата, паника, задержка, ДНР, пенсии
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