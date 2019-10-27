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Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление
27.10.2019 13:50
В оккупированном Донецке утром 27 октября произошел взрыв. "ДНРовцы" уверяют, что произошла диверсия.
Повреждена вышка мобильного оператора, которую "отжали" при оккупации.
Первым о взрыве в Донецке сообщил сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk, передает Диалог.UA.
Утром в воскресенье, 27 октября, в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Повреждена вышка связи оператора "Феникс", - сообщили сепаратисты.
Теги: Донбасс, взрыв, связь, мобильный оператор, диверсия, ДНР, боевики
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