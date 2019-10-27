Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги

27.10.2019 12:48

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на постоянное проведение концертов и развлекательных мероприятий на фоне массовой невыплаты зарплат.

Об этом жители ОРДО пишут в социальных сетях, передает donpress.

Они крайне негативно воспринимают новости об очередном развлекательном событии. Так, в частности, жителей Горловки возмутила акция с разворачиванием «самого большого флага» «ДНР».

«На зп денег нет, на самый большой флаг есть», — писали местные жители.

«На концерты и такие мероприятия есть, а на пенсии и зп нет», — добавил другой автор.

«Вот если бы в Донецке развернули самую большую зарплату в мире, учителю, я бы восторгался, а так… какие достижения под этим флагом произошли?» — иронизируют комментаторы.

Свою жизнь жители ОРДО описывают в мрачных красках:

«Бесконечный кч, мизерные пенсии, зп мин 40 баксов, развал экономики и производства», — отметил пользователь.

«А вот еще одно достижение под этим флагом произошло, ДНР единственная страна, где появился класс, работающий-нищий», — добавил другой автор.

Очень часто местные жители достаточно грубо высказывают в адрес «властей», которые допускают задержки выплат, но не забывают «праздновать».

«И кому он на х*** нужен ваш флаг? Дайте зп, а сами жрите свой флаг», — пишут пользователи.

Негативно была воспринята и информация о том, что в Донецке ко «дню флага» выступили российские исполнители. Дончан не порадовал концерт.

«Ура ***ть ждем еще три года зарплат!!!» — пишут они.

«Ура войны нет, гуляем», — добавил другой автор.

Негатив вызывают даже мелкие и безобидные празденства. Так в ответ на новость о том, что в Донецке прошло чествование лучших работников дорожного хозяйства, комментаторы снова напоминают о «нищенских зарплатах».

«А шахтеры собираются бастовать из-за невыплаты и без того нищенских зарплат», — написал местный житель.