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Архив - Донецкая область

Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев

28.10.2019 09:49
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Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев

27 октября из прифронтовой зоны вывезли оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом Луганской области. Об этом сообщается в видео, опубликованном в Telegram-канале команды президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что добровольцы вывезли оружие:

«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием вывезли его».

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС — Золотое-4 и Екатериновке, находится группа волонтеров без оружия:

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности».

По его словам, полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению -проводить антидиверсионную работу против НВФ в зоне разведения войск.



Теги: Донбасс, оружие, МВД, разведение, ДНР, ЛНР
 
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