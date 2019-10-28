Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным

28.10.2019 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным

«Укрзалізниця» запустила второй состав ночного экспресса Киев – Мариуполь, таким образом сделав этот маршрут ежедневным, сообщает MRPL.CITY.
Первый состав поезда № 10/9 Киев - Мариуполь курсирует с 30 марта 2019 года через день. За этот период им воспользовались в двух направлениях около 74,1 тыс. пассажиров.
По данным пресс-службы компании, поезд сформирован из 10 вагонов – три плацкартных, шесть купейных и один вагон типа СВ, обновленных капитально-восстановительным ремонтом.
Отмечается, что в обновленных вагонах установлена система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки.
Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - роллеты из огнеупорной ткани. В поезде также предлагается обновленный комплект пассажирской постели с гипоаллергенными подушками, одеялами и матрасами.



Теги: Киев, Мариуполь, Укрзализниця, экспресс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх