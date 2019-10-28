«Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным

28.10.2019 12:45

«Укрзалізниця» запустила второй состав ночного экспресса Киев – Мариуполь, таким образом сделав этот маршрут ежедневным, сообщает MRPL.CITY.

Первый состав поезда № 10/9 Киев - Мариуполь курсирует с 30 марта 2019 года через день. За этот период им воспользовались в двух направлениях около 74,1 тыс. пассажиров.

По данным пресс-службы компании, поезд сформирован из 10 вагонов – три плацкартных, шесть купейных и один вагон типа СВ, обновленных капитально-восстановительным ремонтом.

Отмечается, что в обновленных вагонах установлена система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки.

Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах - роллеты из огнеупорной ткани. В поезде также предлагается обновленный комплект пассажирской постели с гипоаллергенными подушками, одеялами и матрасами.