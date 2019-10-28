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«В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО
Сегодня на КПП «ДНР» огромные очереди зафиксированы на всех блокпостах, кроме «Гнутово». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» люди жалуются на то, что не могут проехать в Украину по несколько суток. Из общей очереди попускают по 3 автомобиля в час, а из льготной по два:
«Горловка 4 часа в льготной очереди стоим (8-й месяц беременности), пропускают 2 машины в час. Едут только перевозы общая авто очередь 3 машины в час. Пешая очередь на Украину за туалеты»
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 220 автомобилей, 66 автобусов и микроавтобусов, до 650 человек пешей очереди»
«На Горловке в сторону Украины почти полная сетка пеших»
«Люди там сейчас по 2-е суток стоят, лично более суток ехал, и то очень повезло»
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) с утра огромные очереди, пропускают пока только суперльготу:
«7−35 ни общая ни льготная не сдвинулась с места! Супер льгота больше 100 авто, очень много бусов»
«08:40 Стоим со вчерашнего дня… Движемся оооочень медленно… Только звонили родители сказали, что общая очередь понемногу начала двигаться, а льгота проехала на одно авто! Супер льгота едет непрерывно! Все, как обычно!»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» автомобильная очередь на въезд в неподконтрольный Украине Донецк небольшая, в то время, как на выезд в Украины более 300 машин. Очевидцы отмечают, что некоторые стоят со вчерашнего дня и все еще не проехали, так как пропуск транспорта очень медленный:
«7−30 Еленовка — стою возле церкви, и за мной уже 15 машин»
«8−40 Еленовка в сторону Украины до остановки льготах машин 50. Пропускают медленно»
«10−00 Еленовка — В сторону Украины более 300 машин!»
«Стоим со вчерашнего дня… Движемся оооочень медленно…»
«11:50 На Еленовке в сторону Донецка очереди почти нет. В сторону Украины до церкви»
» 12:10 у.е.хал с Каргила с льготки. На Еленовке стою 2-ым в льготке в сторону Украины. Основная до церкви»
» 11:56 Еленовка — Очередь за поворотом, движение вялое. 10−15 минут. 3+3»
На КПП «ДНР» «Октябрь» собралось около трех десятков автомобилей основной очереди и несколько авто в льготной:
» 11:10 27 машин основная 2 льготы на данный момент»
«На октябре 15 машин!»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, КПП, КПВВ
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