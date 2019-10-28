Последние новости раздела
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- «Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным12:45
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса12:00
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть11:30
- Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия10:06
- Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев09:49
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе
28.10.2019 17:18
Пользователи сети обсуждают название магазина, который открылся на территории оккупированного Донецка.
Так, в сети появилось фото магазина с названием "Мясной Ильич". Его опубликовал в своем твиттер блогер Казанский Денис.
"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина",
- пишет блогер.
Пользователи высмеяли название и стали придумывать новые названия для подобного магазина по типу: "Маринованный шашлык 95-летней выдержки", "Вяленый Ильич под пиво", "Овощной андропов и булочная Молотова", "Кукуруза, попкорн Хрущева".
Пользователи саркастически подмечают: "Теперь заживут, комендантский час отменят".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, фото, ДНР
Читайте также:
- В Донецке умирает «Амстор»: появилось фото из пустого магазина
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- В районе донецкого гастронома "Москва" боевики проводят спецоперацию: здание оцеплено, движение перекрыто
- В Донецке Honda протаранила магазин
- В Донецке проходит "таинственная" фотовыставка
- Янукович в Донецке помолился за шахтёров (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- «Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным12:45
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса12:00
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть11:30
- Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия10:06
- Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев09:49
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «Слуги народа» сегодня собираются у Зеленского на срочное совещание: что происходит16:40
- С ноября на спутниковых «тарелках» начнут пропадать украинские каналы16:20
- Астрологи составили прогноз на ноябрь 2019 года16:00
- Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит наказание для «кнопкодавов»15:40
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»15:01
- Минрегион проинформировал о ситуации с отоплением в Украине14:45
- Синоптик рассказал, какой будет зима 2019−2020 в Украине14:30
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»