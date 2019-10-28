В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе

28.10.2019 17:18

Пользователи сети обсуждают название магазина, который открылся на территории оккупированного Донецка.

Так, в сети появилось фото магазина с названием "Мясной Ильич". Его опубликовал в своем твиттер блогер Казанский Денис.

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка. Не хватает теперь только "Молочного Сталина",

- пишет блогер.

Пользователи высмеяли название и стали придумывать новые названия для подобного магазина по типу: "Маринованный шашлык 95-летней выдержки", "Вяленый Ильич под пиво", "Овощной андропов и булочная Молотова", "Кукуруза, попкорн Хрущева".

Пользователи саркастически подмечают: "Теперь заживут, комендантский час отменят".

Источник: http://kr24.com.ua