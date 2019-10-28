«Выселять никого не будут»: Троян объяснил задачи Нацполиции в Золотом-4

28.10.2019 21:30

Вадим Троян объяснил на своей странице в «Фейсбук», какие задачи будут выполнять сотрудники Национальной полиции, прибывшие в населенный пункт Золотое-4. По словам замглавы Нацполиции, правоохранители отрабатывают предусмотренные действующим законодательством мероприятия, и никого из местных жителей выселять они точно не будут, сообщает replyua.net.



Вадим Троян объяснил присутствие в Золотом-4 сотрудников Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Он подчеркнул, что присутствие там правоохранителей - это одна из необходимых мер в районе проведения Операции объединенных сил. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание, в котором разместились представители Национального корпуса. Причем, это была обычная проверка.



Троян подчеркнул, что подобные действия являются вполне нормальными. Не стоит забывать, что территория, на которой расположен этот населенный пункт, находится в зоне ООС. Проверка прошла нормально, и такие контакты будут и в дальнейшем. Вместе с тем заместитель начальника Нацполиции заверил, что никого из местных жителей выселять из Золотого-4 точно не будут. Читайте также: «Не давит, и не ставит дедлайнов»: Рябошапка рассказал, не давит ли на него Зеленский.