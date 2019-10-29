Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем

29.10.2019 10:19

Пресс-центр Операции Объединенных сил обнародовал утреннюю сводку с передовой на Донбассе, где гибридная армия Российской Федерации активно и ежедневно нарушает перемирие, срывая перспективы разведения войск.

В течение прошлых суток, 28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, пишет Диалог.UA.

Зафиксировано, как враг атаковал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел 8 обстрелов, открыв огонь неподалеку Невельского, Гнутового, Водяного и Красногоровки, Марьинки, Пищевика. Кроме того, оккупанты РФ свирепствовали в пределах действия оперативно-тактической группировки "Север". Здесь боевики "Л/ДНР" стреляли возле Золотого-4, Луганского, Попасной, Травневого.

Согласно данным штаба, потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было.