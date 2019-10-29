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Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу

29.10.2019 21:04
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Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу

Жителя Краматорска, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер «103», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, пишут Донецкие новости.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер «103». Ранее, в феврале 2015 года, к мужчине были применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и легкое телесное повреждение.
По информации прокуратуры, это общественно-опасное деяние подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК Украины.
«В течение каждых суток злоумышленник звонил в "скорую помощь" от 100 до 1000 раз, при этом, не только отвлекая фельдшеров от профессиональной деятельности, но и выражая в их адрес грубые циничные оскорбления. Так называемым "рекордом" вызывающего поведения мужчины стало 1618-разовый дозвон на номер "103", совершенный 25 января 2019 года. Оперативным путем правоохранителям удалось прекратить телефонное издевательство над работниками медицинского учреждения», – говорится в сообщении.
Так, суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности обособленного структурного подразделения Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» – Станции скорой медицинской помощи г. Краматорска.
«Учитывая то, что указанное лицо совершило общественно опасное деяние, будучи невменяемым вследствие имеющегося, подтвержденного заключениями судебно-психиатрической экспертизы, психического заболевания, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера», – уточнили в прокуратуре.
По решению суда мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.



Теги: Донбасс, Краматорск, скорая помощь, психиатрическая лечебница
 
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