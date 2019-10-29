Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО

29.10.2019 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что новая модель «функционирования экономики ДНР должна включить мощную экспортную составляющую».

Об этом он сообщил на открытии «Донецкого международного инвестиционного форума», передает donpress.

Пушилин отметил:

«Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей. Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе и международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада».

При этом он добавил:

«ДНР по праву является промышленно-экономическим и научно-образовательным центром. Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть репутацию надежного партнера для сотрудничества».

Кроме того, Пушилин считает, что проведение данного «форума» — это «уникальная возможность продемонстрировать миру инвестиционные возможности Республики».



Теги: экономика, Донбасс, инвестиции, форум, санкции, Пушилин, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх