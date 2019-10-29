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Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО
Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что новая модель «функционирования экономики ДНР должна включить мощную экспортную составляющую».
Об этом он сообщил на открытии «Донецкого международного инвестиционного форума», передает donpress.
Пушилин отметил:
«Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей. Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе и международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада».
При этом он добавил:
«ДНР по праву является промышленно-экономическим и научно-образовательным центром. Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть репутацию надежного партнера для сотрудничества».
Кроме того, Пушилин считает, что проведение данного «форума» — это «уникальная возможность продемонстрировать миру инвестиционные возможности Республики».
Теги: экономика, Донбасс, инвестиции, форум, санкции, Пушилин, ОРДО
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