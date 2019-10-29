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Архив - Донецкая область

«Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»

29.10.2019 09:12
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«Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»

В неподконтрольном Украине Донецке дорисовали мурал в честь убитого главаря НВФ «Спарта» Арсена Павлова «Моторолы».

Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети, передает donpress.

Известно, что изображение убитого члена НВФ «украсило» один из домов на проспекте Ильича. Судя по комментариям пользователей, появление изображения «Моторолы» в центре города не вызвало положительных эмоций:

«Театр абсурда из родного города сделали! Как вы дальше жить собираетесь? Сложно представить!»

«Как то не очень… если честно…»

«Тоже мне герой, ворюга и отжиматель того что люди зарабатывали!»

«А можно вы жизнь наладите? Только деньги на памятники и уходят».



Теги: Донецк, Донбасс, соцсети, мурал, НВФ
 
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