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«Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
29.10.2019 09:12
В неподконтрольном Украине Донецке дорисовали мурал в честь убитого главаря НВФ «Спарта» Арсена Павлова «Моторолы».
Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети, передает donpress.
Известно, что изображение убитого члена НВФ «украсило» один из домов на проспекте Ильича. Судя по комментариям пользователей, появление изображения «Моторолы» в центре города не вызвало положительных эмоций:
«Театр абсурда из родного города сделали! Как вы дальше жить собираетесь? Сложно представить!»
«Как то не очень… если честно…»
«Тоже мне герой, ворюга и отжиматель того что люди зарабатывали!»
«А можно вы жизнь наладите? Только деньги на памятники и уходят».
Теги: Донецк, Донбасс, соцсети, мурал, НВФ
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