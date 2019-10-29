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У "ДНР" опять потери: боевик Станислав Донецкий "сходил на концерт Кобзона"
Очередной участник вооруженных бандформирований так называемой "ДНР" Станислав Засимец отправился "на концерт к Кобзону", то есть был успешно ликвидирован на территории временно оккупированного Донбасса.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал информацию о пополнении "бригады 200х" сепаратистами из рядов незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР", пишет "Диалог.UA": Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .
В частности, позавчера, 27 октября, на оккупированном Донбассе был уничтожен боевик "ДНР" Станислав Засимец, который скрывался в социальных сетях под ником "Станислав Донецкий". "Засимец Станислав сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - саркастично прокомментировал известие офицер ВСУ.
Кроме того, офицер ВСУ прикрепил специальную ссылку на профайл террориста в базе "Миротворца". Также Штефан добавил привычное патриотичное прощание: "Все будет Украина и победа за нами!".
Теги: Донбасс, концерт, ликвидация, боевик, Кобзон, ДНР, потери, соцсети
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