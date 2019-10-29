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Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением
Сегодня Украина начинает отвод вооружений в селе Золотое на Донбассе. С заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщивший новость, находясь в Мариуполе с президентом.
Он отметил, что на согласованных ранее участках начинается процесс отвода вооружений. При этом в населенном пункте Золотое развод идет уже сейчас, передает Диалог.UA.
"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – заявил глава Министерства иностранных дел Украины. Журналисты напомнили, что процесс разведения в Золотом сопровождается целым рядом громких скандалов. Добровольцы выступают против разведения и называют этот шаг капитуляцией Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, МИД, вооружение, добровольцы, отвод, Золотое, нормандский формат, заявление, Зеленский
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