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В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступления
29.10.2019 16:22
Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других населенных пунктах растет количество тяжких уголовных преступлений.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Так, в Буденовском районе временно оккупированного Донецка обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно известно, что телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшей, её нанес мужчина, который был задержан.
Во временно оккупированном Шахтерске в медучреждение был доставлен 43-летний мужчина с множественными травмами, которые ему нанес ранее судимый гражданин.
В Кировском районе временно оккупированной Макеевки 25-летний мужчина с применением насилия похитил денежные средства у местного жителя.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, похищение, уголовное преступление, смерть
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