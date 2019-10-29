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Архив - Донецкая область

В Донецке открылся магазин со странным названием

29.10.2019 14:42
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В Донецке открылся магазин со странным названием

Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с весьма странным названием.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с названием «Ильич». Данное событие вызвало у дончан ряд вопросов, а также мрачных шуток. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Ильич уже не тот»,
«Единственный магазин, где продукты не продают а отбирают. Продразверстка»,
«МАРАЗМ ДЕБИЛОВ»,
«Там уже вобла, получается))»,
«Концерт в честь него, был уже???)))»,
«При советах ни мяса ни колбасы не было… За курами драки устраивали! Позор...»,
«Там в мавзолее караул о…л… ленин икать начал и уши покраснели!)))»,
«Это типа мяско формальдегидное )))))????».



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, открытие, мясо, соцсети
 
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