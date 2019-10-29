Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ

29.10.2019 14:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ

Главной задачей украинского правительства является прекращение войны на востоке страны и возвращение всех захваченных территорий.

Об этом на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine 29 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает segodnya.

Он отметил, что Украина "встает на ноги и движется только вперед", но из-за войны ее шаги неуверенные и медленные.

"Остановка войны и возвращение всех украинских территорий – наша главная задача. Мы знаем, что сделать это возможно единственным путем – дипломатическим", – добавил Зеленский.

Для завершения войны по намеченному плану, по словам президента, Украине необходима сильная позиция и поддержка. Кроме того, она должна быть "страной, которую уважают, и к которой прислушиваются, быть процветающей независимой и успешной страной".

"Мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и мире. Успех Украины – это и ваш успех", – обратился Владимир Зеленский к присутствующим.



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, Европа, инвестиции, форум, дипломатия, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх