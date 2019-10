Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО

29.10.2019 13:20

Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский открывает в Мариуполе первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine.

Онлайн трансляцию ведет hromadske, передает apostrophe.

Открытие форума в Мариуполе проходит с участием главы государства, премьер-министра страны Алексея Гончарука и представителей правительства и местных властей, украинских и международных инвесторов, представителей посольств и бизнеса.

"Это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. Здесь присутствуют представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины. Welcome to Mariupol!", - говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.

На RE: think. Invest in Ukraine присутствуют:

инвесторы и представители из более 45 стран мира;

более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения;

более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями миллиардов долларов. Впервые они прилетели на форум в Украине за пределами украинской столицы;

более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады.

