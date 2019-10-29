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Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО
Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский открывает в Мариуполе первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine.
Онлайн трансляцию ведет hromadske, передает apostrophe.
Открытие форума в Мариуполе проходит с участием главы государства, премьер-министра страны Алексея Гончарука и представителей правительства и местных властей, украинских и международных инвесторов, представителей посольств и бизнеса.
"Это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. Здесь присутствуют представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины. Welcome to Mariupol!", - говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.
На RE: think. Invest in Ukraine присутствуют:
инвесторы и представители из более 45 стран мира;
более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения;
более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями миллиардов долларов. Впервые они прилетели на форум в Украине за пределами украинской столицы;
более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, инвестиции, компания, форум, делегация
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