Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск

30.10.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск

Ветераны добровольческого полка «Азов» продолжают оставаться в населенном пункте Золотое Луганской области, где накануне, 29 октября, состоялось разведение сил. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новости Донбасса», об этом сообщил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей — украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там», - рассказал он.

Кроме того, руководитель националистической партии добавил, что у его соратников в Золотом «есть, чем защищаться и чем защищать людей».

Напомним, что в минувшую субботу, 26 октября, глава государства Владимир Зеленский прибыл к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там гарант Конституции успел поскандалить с одним из ветеранов, который выступил против такого шага. Спустя некоторое время в интернете появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На видео видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие. А вчера на Донбассе все-таки началось разведение войск у этого населенного пункта. Данный факт подтвердили в штабе ООС и пророссийские террористы «ЛНР».



Теги: Донбасс, войска, разведение, батальон "Азов"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх