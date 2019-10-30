«Парни, я за любую встречу»: Зеленский согласился пообщаться с бойцами «Азова»

30.10.2019 07:46

Во время визита в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский пообщался с людьми, назвавшими себя ветеранами полка «Азов» и заявил о готовности к диалогу с ними. Об этом сообщают Новости Донбасса.

По данным издания, бойцы подошли к главе государства, когда тот покидал главную локацию форума. В ходе беседы один из них сказал Зеленскому, что боится трагедии 2015 года, когда члены НВФ обстреляли восточную часть Мариуполя и предложил президенту провести встречу на всеукраинском уровне. Глава государства на это ответил:

«Парни, я за любую встречу… Я готов всегда к диалогу. Давайте решим, найдем время».

При этом он предложил передать информацию о дате встречи главе Донецкой облгосадминистрации.

По информации ресурса, эти же бойцы утром протестовали в центре Мариуполя против разведения войск.

Источник: https://donpress.com