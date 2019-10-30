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Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»

30.10.2019 17:15
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Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»

В ОРДО начнутся «плановые учения» подразделений так называемых «МЧС, Народной милиции и МВД». Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, прибытие в зону отвода украинских добровольцев якобы, «может нести опасность для жизни мирного населения»:

«Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю, что проведение плановых учений МЧС, МВД и Народной милиции ДНР станет залогом укрепления обороноспособности Республики и проверки готовности силовых и государственных структур к ликвидации последствий кризисных ситуаций».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, МВД, МЧС, учения, ДНР, Пушилин
 
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