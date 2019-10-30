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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»

30.10.2019 17:47
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В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»

Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так называемый «ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Ларисы Костровец во время пленарного заседания «Донецкого международного инвестиционного форума». Она отметила:

«Анонсировано открытие таких новых производств, как Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий».

Источник: donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, заводы, ОРДО
 
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