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В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»
В так называемом «пенсионном фонде ДНР» заявили, что информация о якобы запланированном с 2020 года прекращении выплаты пенсий лицам, не имеющим паспортов «республики», не соответствует действительности. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Представители ОРДО отметили:
«Пенсионный фонд ДНР обращает внимание получателей пенсионных выплат, что размещаемая на различных интернет-ресурсах информация о прекращении выплаты пенсий с 1 января 2020 года в случае отсутствия паспорта гражданина республики или паспорта гражданина Российской Федерации является неправдивой».
В «пенсионном фонде» добавили, что оформить пенсию на территории ОРДО возможно при наличии как «республиканского», так и украинского паспортов. Гражданам России, проживающим в ОРДО, пенсионные выплаты производятся при наличии удостоверения на постоянное проживание.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, пенсии, ОРДО
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