В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»

30.10.2019 19:49

В так называемом «пенсионном фонде ДНР» заявили, что информация о якобы запланированном с 2020 года прекращении выплаты пенсий лицам, не имеющим паспортов «республики», не соответствует действительности. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Представители ОРДО отметили:

«Пенсионный фонд ДНР обращает внимание получателей пенсионных выплат, что размещаемая на различных интернет-ресурсах информация о прекращении выплаты пенсий с 1 января 2020 года в случае отсутствия паспорта гражданина республики или паспорта гражданина Российской Федерации является неправдивой».

В «пенсионном фонде» добавили, что оформить пенсию на территории ОРДО возможно при наличии как «республиканского», так и украинского паспортов. Гражданам России, проживающим в ОРДО, пенсионные выплаты производятся при наличии удостоверения на постоянное проживание.

Источник: https://donpress.com