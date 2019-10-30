«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»

30.10.2019 19:15

Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» внезапно приняли решение провести учения в собственных боевых подразделениях, о чем пишет replyua.net со ссылкой на призыв к таким действиям главного боевика Донецкой области Дениса Пушилина.



Таким образом, стало известно, что главарь так называемой «республики» сегодня заявил об угрозе дестабилизации ситуации на Востоке нашей страны в связи с тем, что на Донбасс в зону разведения войск прибыли «националистические подразделения». Согласно заявлению Пушилина, националисты могут расшатать ситуацию, сорвав тем самым разведение вооружений на Донбассе.



Марионетка Кремля Пушилин заявил: «С прибытием в зоны разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории. Националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств». Средства массовой информации также сообщают, что учения также запланированы у боевиков «ЛНР». Как известно, в районе Золотого продолжает проводиться разведение войск.