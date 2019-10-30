- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- «Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск13:00
«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» внезапно приняли решение провести учения в собственных боевых подразделениях, о чем пишет replyua.net со ссылкой на призыв к таким действиям главного боевика Донецкой области Дениса Пушилина.
Таким образом, стало известно, что главарь так называемой «республики» сегодня заявил об угрозе дестабилизации ситуации на Востоке нашей страны в связи с тем, что на Донбасс в зону разведения войск прибыли «националистические подразделения». Согласно заявлению Пушилина, националисты могут расшатать ситуацию, сорвав тем самым разведение вооружений на Донбассе.
Марионетка Кремля Пушилин заявил: «С прибытием в зоны разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории. Националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств». Средства массовой информации также сообщают, что учения также запланированы у боевиков «ЛНР». Как известно, в районе Золотого продолжает проводиться разведение войск.
Теги: Донбасс, терроризм, ДНР, Пушилин
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко
- Жизнь и смерть Моторолы: память автомойщика и террориста, взорванного в лифте, почтят в донецком театре
- В Константиновке поймали пособницу террористов (ВИДЕО)
- В Донецкой области задержали спонсора террористов
- СБУ обвинила российского актера-украинофоба Охлобыстина в терроризме
- На Донбассе поймали боевика-мародера (ВИДЕО)
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»13:45
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- «Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск13:00
- Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ18:57
- В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать18:40
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- «Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс18:02
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео 17:30
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности17:00
- Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован16:41
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"