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Архив - Донецкая область

«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»

30.10.2019 19:15
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«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»

Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» внезапно приняли решение провести учения в собственных боевых подразделениях, о чем пишет replyua.net со ссылкой на призыв к таким действиям главного боевика Донецкой области Дениса Пушилина.

Таким образом, стало известно, что главарь так называемой «республики» сегодня заявил об угрозе дестабилизации ситуации на Востоке нашей страны в связи с тем, что на Донбасс в зону разведения войск прибыли «националистические подразделения». Согласно заявлению Пушилина, националисты могут расшатать ситуацию, сорвав тем самым разведение вооружений на Донбассе.

Марионетка Кремля Пушилин заявил: «С прибытием в зоны разведения националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории. Националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств». Средства массовой информации также сообщают, что учения также запланированы у боевиков «ЛНР». Как известно, в районе Золотого продолжает проводиться разведение войск.



Теги: Донбасс, терроризм, ДНР, Пушилин
 
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